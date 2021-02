Sinnliche Schönheiten und leidenschaftliche Liebesbriefe

Leidenschaftliche Liebesbriefe und faszinierende Fotos haben zweierlei gemein: Man kann den Blick nicht von ihnen nehmen – man muss sie immer wieder lesen, immer wieder ansehen. Und: Beides ist eine hohe Kunst. Beides berührt, wenn es gut gemacht ist. In dieser Ausgabe haben wir viel Sinnliches zusammengetragen: Werke des Starfotografen Arthur Elgort etwa, der uns viel über seine jahrzehntelange Karriere und die Zusammenarbeit mit den Top-Models verrät.

Und wir blicken in die Archive berühmter (und auch tragischer) Liebesgeschichten: Wie wurden Liebesbriefe früher geschrieben – und wie kann man sie heute formulieren? Ist „Kitsch“ angesagt oder zu blumig? Wer sich damit schwer tut, kann auch einen Ghostwriter engagieren, wir haben einen solchen gefunden und mit ihm über sein liebevolles Geschäft gesprochen. Eines zeigt sich in all diesen Stories: Leidenschaft hat viele Gesichter, wichtig ist ihre Kraft.

Apropos: Am Sonntag ist Valentinstag! Last-Minute-Ideen für genussvolle Überraschungen finden Sie in unserer Kulinarikrubrik. Denn Liebe geht ja auch durch den Magen, heißt es. Und wer zu Blumen greift, kann sich durch unsere total florale Geschichte inspirieren lassen: Künstler arbeiten mit Blüten und Sträußen in verschiedener Form. Sie frieren sie in Eis, drapieren sie in überdimensionaler Größe an Wände oder schicken sie sogar ins Weltall. Die spektakulären Installationen bringen Farbe in unser Leben – tauchen Sie mit uns ein.

Viel Freude an diesem Wochenende mit den vielen sinnlichen Geschichten in dieser neuen Ausgabe!

Ihre Marlene Auer