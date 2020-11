Appetit auf die ganze Welt

USA ist nicht immer Burgerland

"Bevor man kocht“, sagte der große, leider allzu früh verstorbene Anthony Bourdain einmal, „muss man essen lernen.“ Was die New Yorker Kochlegende darüber hinaus noch behauptete: „In den Vereinigten Staaten ist New Orleans genau die Stadt, die jeder einmal allein der Küche wegen unbedingt besucht haben muss.“

Gerade dieser Tage ist das leichter gesagt als getan. Aber die weiß sich zu helfen und befragte mit Georg Wolff einen Küchenchef, der in der Wiener Kaiserstraße kreativen Umgang mit transkontinentalen Gerichten beweist: Er bestimmt die Karte im auf New York gestylten

„Flatschers Restaurant und Bar“ und dem benachbarten „French by Flatschers“.

Gedanklich ist es also nach New Orleans nur ein kurzer Hupfer. Anyway, das Thunfischsteak, das Georg Wolff für Sie zu Hause zum Nachkochen empfiehlt, beweist einmal mehr, dass US-amerikanische Kochkunst mehr drauf hat als die sattsam bekannten Hamburger, Cheeseburger und Pommes frites.

Das mit den Zutaten Wakame-Algen und Wasabi asiatisch zubereitete Steak verdeutlicht einmal mehr, dass die Kunst des Kochens heute längst über so banale Schranken wie Landes- oder Kontinentalgrenzen hinausgewachsen ist. Man isst, was einem schmeckt, und man kocht, was man will. Und das ist – Anthony Bourdain hin oder her – sogar gar nicht einmal so schwer.

Das Raffinement erschmeckt man dabei natürlich – wie immer – im Detail, hier etwa in der Wasabi Crème fraîche. „Für dieses Thunfisch Steak ist sie das Um und Auf“, meint Georg Wolff. „Aber das kennzeichnet die Würze mit Sesamöl und Sesamkörnern ebenfalls.“

Wasabi, Wakame und Sesam sorgen für eine asiatische Note. So gesehen, lässt sich mit dem „Tuna Steak mit Wakame Spinat“ zu Hause ein richtig globales Gericht zubereiten – ein austriakisch-asiatisches-amerikanisches Steak.

Wem schmeckt denn so etwas? Na, einem richtig aufgeschlossenen, von Vorurteilen und Ignoranz weitgehend befreitem Gaumen.

Anthony Bourdain hätte davon sicher gerne gekostet, auch in der Kaiserstraße.

Tunasteak mit Wakame-Spinat

4 Thunfischsteaks

600 g Blattspinat

8 kl. Erdäpfel

2 EL Sesamöl

100 g Wakame-

Seealgensalat,

1 TL Wasabi Paste, Würfel einer Zwiebel, 2 Limetten

2 EL Crème fraîche

Brauner Zucker, Salz

Cayennepfeffer, Butter

Zubereitung

1 Crème fraîche mit Wasabi und einer Prise braunem Zucker verrühren und kühl stellen. Erdäpfel waschen und in Salzwasser weich kochen, im Anschluss abgießen und zur Seite stellen.

2 Währenddessen den Spinat waschen, putzen, verlesen und gut abtropfen. Zwiebelwürfel in Butter anschwitzen, Wakame und Spinat dazu, mit Salz und Cayennepfeffer würzen. In Pfanne erhitzen, Thunfisch dazu. Beide Seiten ca. 2 Min. anbraten. Limetten halbieren und kurz auf der Schnittfläche in der Pfanne anrösten.

3Erdäpfel halbieren, in Sesamöl knusprig braten, mit Salz und Pfeffer würzen. Zum Schluss Sesamöl zugeben.

4 Das Tuna Steak auf dem Wakame-Spinat anrichten, die Sesamerdäpfel drumherum verteilen, mit Wasabi

Crème fraîche und der gerösteten

Limette garnieren.