Zu Hause bei Star-Autorin Hera Lind: Eine Wohnung zum Verlieben

Nebenan wurde Mozart geboren: Würde man ein Buch über Hera Linds Wohnung schreiben, könnte so der erste Satz lauten. Die 63-jährige Bestsellerautorin, die jedes ihrer Bücher mit dem Wörtchen „Nebenan“ beginnt, wohnt nur wenige Schritte vom Geburtshaus des Komponisten mitten in der Salzburger Altstadt entfernt. Die Liebe zum gebürtigen Saalbacher Engelbert Lainer führte Lind vor zwanzig Jahren zurück in ihre „Traum- und Wunschstadt“ Salzburg, wo sie in den Achtzigern Gesang studiert hatte. Im Sommer ist das immer noch schwer verliebte Paar auf die andere Seite der Salzach übersiedelt und bewohnt seitdem eine Altbauwohnung in einem denkmalgeschützten Haus mit dicken Mauern und verwinkeltem Stiegenhaus aus dem Jahr 1360.