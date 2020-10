So wohnt Modemacherin Eva Poleschinski

Wie wohnt eine Frau, die von Berufs wegen Menschen kleidsam in Szene setzt? Als Modemacherin setzt Eva Poleschinski, so heißt es, auf drei Eigenschaften: Der Materialmix muss stimmen – sprich spannend sein. Sie steht für Individualität – die Facetten jeder Dame, die sie einkleidet, sollen auch von einer großen Robe nicht verschluckt werden. Und: Die Steirerin hat einen Sinn für Extravaganz. Ob sich all das wohl auch bei ihr daheim wiederfinden lässt, innerhalb der eigenen, heimeligen vier Wände? Fern der Modewelt, die gern mit artifiziellen Schauwerten experimentiert und auf aufsehenerregende Effekte setzt? Wir schauen nach – und klingeln an der Tür ihrer 120 Quadratmeter großen Altbauwohnung in Wien-Alsergrund.