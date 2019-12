Weiße Weihnachten an weißen Stränden

Der erste Weihnachtsfeiertag steht ganz im Zeichen der Geschenke und des Entspannens. Nach dem frühmorgendlichen Auspacken, verbringen australische Familien meist den Tag am Strand, schwimmend oder grillend. Anstatt von Luftmatratzen gewinnen aufblasbare Weihnachtsbäume hier stetig an Bedeutung.

Anders als im deutschsprachigen Raum ist der 26. Dezember – auch Boxing Day genannt – in Down Under zwar ein Feiertag, die Geschäfte bleiben jedoch geöffnet. Ähnlich wie am Black Friday liefert sich der Handel regelrechte Rabattschlachten. Boxing Day (wörtlich übersetzt „Geschenkschachtel-Tag“) war ursprünglich der Tag, an dem Angestellte von ihren Arbeitgebern Weihnachtsgeschenke in Form einer kleinen Geschenkbox bekamen. Heute bietet der Tag einerseits reichlich Möglichkeiten für Einkaufsliebhaber, er gilt aber auch als beliebter Reisetag.

Mit Liebe Dekorieren

Etwas, das in Australien und Österreich ähnlich abläuft, ist das weihnachtliche Schmücken von Gebäuden. Ob Privathäuser oder Einkaufszentren: Alles erstrahlt in herrlicher Pracht. Es scheint fast als würde man den Mangel an Schnee durch die Masse an Dekoration ausgleichen.

Und obwohl sich die Vorweihnachtszeit in vielen Punkten voneinander unterscheidet und man sich Heiligabend am Strand hierzulande wohl nicht vorstellen kann, geht es doch in erster Linie um den Weihnachtsfrieden und das gemeinsame Beisammensein an Heiligabend. Und das ist in beiden Ländern gleich wichtig.