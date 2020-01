Trotz Flug: Wie man am Urlaubsort nachhaltig unterwegs sein kann

Fragwürdige Souvenirs

„Wovor eindringlich gewarnt werden muss, sind tierische Souvenirs. Was am Strand oder auf exotischen Märkten als harmloses Andenken lockt, kann dazu beitragen, dass seltene Arten an den Rand des Aussterbens gedrängt werden“, sagt Karl Schellmann, Klima- und Energiesprecher beim WWF Österreich. Von Korallenschmuck, Reptilienleder, bestimmte Pflanzen oder Schnitzereien aus Tropenholz sollte man die Finger lassen.

Der WWF hat dazu eigens einen Souvenirsratgeber entwickelt, der eine Übersicht über kritische Mitbringsel liefert.

Müll vermeiden

Ganz nach dem Motto „leave nothing but footsteps“ geht es darum, nichts in der Natur zurückzulassen. Zigarettenfilter bis hin zu Lebensmittelresten können der Natur schaden.

Sonnen- und Insektenschutz

Es gibt mittlerweile eine Reihe haut- und umweltverträglicher Sonnencremes und Insektenschutzmittel. Damit vermeidet man eine Überdosis Chemie am Körper und damit im Meer- oder Seewasser.

Wasserverbrauch reduzieren

Dies gilt vor allem im Sommer und in heißen Regionen. Das Wasser muss zum Beispiel während dem Zähneputzen oder wärend dem Shampoonieren der Haare nicht weiterlaufen.

Öffentliche Verkehrsmittel

Nicht überall ist man auf ein Auto angewiesen. Bus, Zug oder Fähre bringen einen entspannter ans Ausflugsziel, mitunter ist der Transport von Fahrrädern problemlos. So lernt man auch Land und Leute besser kennen.

Beherbergung & Verpflegung

Wer landestypischem Komfort vertraut, lässt Einheimische eher von dem Besuch profitieren und erlebt mehr.

Regionale Frischware genießen

Die schmeckt auch meistens viel besser als importierte Kost.

Natur erleben, ohne sie zu zerstören

Mountainbiking und Wandern querfeldein oder Bootsfahrten in Wasserschutzgebieten sind keine gute Idee.

Soziale Verantwortung

Hier ist es ratsam, sich vorab über mögliche Probleme je nach Destination zu informieren. Gut gestaltete Reiseführer können Einblicke liefern, Menschenrechtsorganisationen bieten mit ihren Länderreports einen Überblick. Wer auf Nummer Sicher gehen möchte, kann auf spezielle Zertifizierungen achten. Kritische Beobachtungen sollten an Reiseveranstalter rückgemeldet werden.