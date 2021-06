Nächster Halt am Meer: Vier Tage in Istrien

Um gute Außenwirkung bemüht ist auch Monika Jakovljević in ihrem „Sole Luna Design Store“ am Beginn der Zagreber Straße, allerdings geht es ihr mehr um die Promotion ihrer Mitmenschen, wie sie sagt: „Ich biete kroatischen Künstlern die Chance, ihre Arbeit in meinem Shop zu zeigen.“ Vom Sommerkleid bis zum Armschmuck, von der Kaffeetasse bis zur Stehlampe, all die jungen Kreativen beweisen eindrucksvoll, dass ihr Land nicht nur aus alten Mauern besteht, und dass noch lange nicht alle Talente aus Kroatien ins Ausland abgewandert sind.

Anfangs gelegentlich belächelt, konnte sich Monika Jakovljević, die zumeist gut gelaunte Frau des Bildhauers Nenad, in den 15 Jahren ihrer Firma einen Namen weit über die Grenzen der is-trischen Halbinsel hinaus machen. Ihren Shop kennen längst auch designaffine Touristen, nicht nur Kroaten. Zwar verfolgt die erfolgreiche Unternehmerin sehr genau, was international gerade angesagt ist, ihrer vertrauten Umgebung bleibt sie dessen ungeachtet leidenschaftlich treu: „Die Sonne, das Meer, der Wein, hilfsbereite Nachbarn, ich habe hier in Poreč alles, was ich zum Leben brauche.“Millionäre in RovinjEcht stark ist auch die Geschichte von „Baka Faška“, der Großmutter des ebenso weithin bekannten Wein- und Gemüsehändlers Gašpar Dobravac aus Rovinj (Rovigno). Fünf Kinder hatte die Frau, und einen Mann, der ihr in der allgemein schwierigen Zeit während und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg kaum eine Hilfe war. Mehrfach soll sie versucht haben, mit Kind und Kegel ihrem bitterarmen Dorf beim Limski-Fjord zu entkommen, bis ihr die Migration mit ihrer Familie in die nahe gelegene Stadt Rovinj gelingen sollte. Dort vollendete sie mit fleißigen Händen den Reichtum ihrer Familie. Sehr lange nur belächelt von den Ur-Rovinjern unten in der Altstadt, die der Zuzüglerin in der Wildnis oben am Hügel so gut wie keine Überlebenschancen einräumten, ließ sie sich nicht unterkriegen.