Dalmatien: Magische Orte abseits der großen Attraktionen

Trogir

Alte Steinstraßen, enge Gassen und eine (kleine aber feine) Hafenpromenade machen Trogir zum Must-Visit in Dalmatien. Die Altstadt zählt seit 1997 zum UNESCO-Welterbe und erlangte bereits in den 60ern Ruhm, da sie als Drehkulisse für Winnetou diente. Die Kathedrale stammt aus dem 13. Jahrhundert und ist von einem netten Plätzchen mit Cafés und versteckten Seitengassen mit soliden Fischlokalen umringt. In dem überschaubaren Ort gibt es eine sehr hohe Lokaldichte; Preise und Qualität können sich sehen lassen. Einen Espresso trinkt man am besten direkt an der Promenade in einer Hollywoodschaukel.