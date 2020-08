Stille und Frieden in Dalmatien: Die beste Zeit für Kroatien-Hotspots

Je weiter wir in den Norden kommen, umso besser ist Dalmatien besucht. In Zadar, der kulturhistorisch bedeutsamen Stadt, könnte man im Juli 2020 von einer nahezu „normalen Vorsaison“ sprechen, oft ist in den Straßen Deutsch (österreichischer Färbung) zu hören. Allabendlich versammeln sich auf der Westspitze der autofreien Altstadthalbinsel Romantiker zum „schönsten Sonnenuntergang der Welt“ – wie Regisseur Alfred Hitchcock 1964 befand. Vor wenigen Jahren wertete ihn der heimische Künstler Nikola Bašic mit zwei einzigartigen Kunstinstallationen weiter auf: Die „Meeresorgel“ (Morske orgulje) – Steinstufen am Meer, im Wasser darunter verlaufen 35 Röhren – macht die eindringenden Wellen, hydraulisch umgesetzt, hörbar.

Gleich daneben gefällt der „Gruß an die Sonne“ (Pozdrav suncu): Die 22 Meter große, kreisrunde Glasscheibe im Boden besteht aus dreihundert mehrschichtigen Platten samt LED-Beleuchtungselementen. Kaum versinkt die Sonne glutrot im Meer, beginnt Bašic’s Sonnengruß in wechselnden Farben zu wabern. Das mystische Lichtkunstwerk dient auch einem nützlichen Zweck: Als kleines Solarkraftwerk erzeugt es die Energie für sich selbst sowie die komplette Beleuchtung der Promenade. Ein Vorzeigeprojekt für erneuerbare Energie, Effizienz sowie künstlerische Nutzung urbaner Flächen.

Allabendlich wird hier der Sonnenuntergang zelebriert – von Einheimischen wie Touristen. So manch einer wagt ein Tänzchen auf dem gläsernen Rund oder bedankt sich mit einem Yoga-Sonnengruß beim Universum. Wohl nicht nur für das sehenswerte Lichtspektakel, sondern für einen der ganz wenigen Vorteile, die der heurige Ausnahmesommer mit sich bringt: den schönsten und stillsten Kroatienurlaub seit Langem.