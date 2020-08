Kiten im Hochtal: Dieses Surfrevier liegt 1.800m über dem Meer

Der Surflehrer bittet die Anfängergruppe um eine Vorstellungsrunde. Seine Locken drängen unter der Kappe hervor, sein Lächeln ist wie Zahnpastawerbung, man sieht sich selbst in der Spiegelbrille, die er am Band um den Kopf befestigt hat. Keiner kann widerstehen, Annatina aus Sankt Gallen ist am schnellsten. Ihre Freundin Ilona ist auch aus der Schweiz, Ilonas Freund René eigentlich aus Vorarlberg. Der Journalist kommt aus Wien, und selbst der von hier stammende Ronnie lebt jetzt an der Côte d’Azur, er nützt einen Familienbesuch zum Kitesurfkurs.