Die Vorteile von Solo-Reisen – und die besten Locations dafür

Für viele Reiseliebhaber ist der Gedanke, sich ganz allein auf den Weg zu machen, beängstigend. Immerhin möchte man seine Erlebnisse doch so gerne mit anderen teilen, oder? Doch das Solo-Reisen bringt viele Vorteile mit sich und kann einem perfekt beim Abschalten helfen.

Ego-Trip mal anders

Gleich vorweg: Wer alleine reist, muss bei der Wahl von Hotels, Restaurants und Aktivitäten keine Kompromisse eingehen. Umso größer die Gruppe, desto komplizierter die Reise – man erinnere sich an die Zeiten von Studententrips in größerer Runde oder Familienreisen! Wer alleine reist, muss nicht auf die individuellen Vorlieben und Bedürfnisse anderer bei der Essens- bzw. Restaurantwahl eingehen. Der Veganer muss sich nicht mit unangenehmen Barbecue-Ausdünstungen herumschlagen, der Kettenraucher muss sich nicht ständig vom Tisch bewegen, sondern sucht sich gleich einen Platz im Freien. Paris-Reisende müssen nicht diskutieren, ob sie den Louvre oder das Musée d´Orsay besuchen, Meeresurlauber sparen sich den Streit, ob es sich besser in der prallen Sonne oder im Schatten aushalten lässt.