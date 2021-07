Dieses Museum auf den Malediven kann man nur tauchend entdecken

Schon von weitem sieht man das Kunstwerk, das aus dem türkisblauen Wasser in den Himmel ragt. Ein 100 Meter langer Unterwassersteg führt direkt vom weißen Sandstrand des „Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi“ in den Indischen Ozean . Am Ende des Stegs angelangt, erwartet Gäste eine einzigartige Stahlkonstruktion: das erste Korallenregenerationsprojekt in Form einer Unterwasserkunstinstallation.