Urlauben wie Robinson Crusoe: Abgelegene Inselparadiese

Ozeanien: Tuvalu

Die Zahl der Urlaubsgäste auf der Inselgruppe im Pazifik zwischen Hawaii und Australien ist durch die abgelegene Lage überschaubar. Die drei Inseln und sechs Atolle erreichen Urlauber nur über den Flughafen in der Hauptstadt Funafuti. Die Zahl der Landungen ist jedoch klein und mehrere Zwischenstopps sind nötig ab Europa. Daher empfiehlt sich eine frühe Planung der An- und Abreise. Dafür bietet die Inselgruppe Südseeflair mit Traumstränden an türkisfarbenem Meerwasser. Die sehr flachen Inseln sind durch die steigenden Meerwasserstände in Folge des Klimawandels besonders gefährdet.