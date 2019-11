Malediven: Abtauchen in die faszinierende Unterwasserwelt

Für alle, die es noch luxuriöser wollen und besonderen Wert auf Privatsphäre legen, bietet sich das höherpreisige Hideaway Beach Resort an. Es liegt knapp 300 Kilometer nördlich von Malé, auf Dhonakulhi im Haa Alifu Atoll.

Was als Erstes auffällt: Alles ist größer als in Lily Beach. Insgesamt gibt es auf der mit üppiger Vegetation bewachsenen Insel 103 Villen (in zehn verschiedene Kategorien), samt dazu gehörigem uneinsehbaren Grundstück und inklusive eigenem Strandabschnitt. In Zahlen ausgedrückt: Die Villen sind zwischen 130 und 1.420 Quadratmeter groß. Dass alle einen eigenen Pool dabei haben, versteht sich von selbst. Und dass all dies auch Promis wie Lily Becker oder Prinzessinnen aus Malaysia und Brunei schätzen, ebenso.

Wobei selbst die „kleineren“ Wasser-Villen (sie stehen auf Pfählen im Meer) jeden nur erdenklichen Luxus bieten: Große, luftige Räume, teilweise mit Glasböden, ein eigenes Sonnendeck mit einem 22 Quadratmeter großen Infinity-Pool und direktem Abgang ins Meer. All das, ohne vom Nachbarn gesehen zu werden. Dazu kommt noch ein Butler-Service vom Feinsten, hochklassige Restaurants, ein gediegenes Spa und zahlreiche Sportmöglichkeiten.

Wer es ganz exklusiv haben will, bucht den Bootsausflug samt Luxus-Catering zu einer unbewohnten Lagune und kann sich dort wie Robinson Crusoe fühlen. Allerdings ohne auf Personal und Komfort verzichten zu müssen. Wobei angemerkt werden muss, dass man in beiden Resorts problemlos ein einsames Stück Strand findet, an dem man begleitet vom Rauschen des Ozeans wunderbar träumen kann.