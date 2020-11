Andererseits: Die bessere Südsteiermark

Zur Verdauung tut eine Wanderung zur nahe gelegenen Kreuzkogelwarte gut. Auch die Buschenschank Kieslinger in einem imposanten Herrenhaus etwa einen Kilometer entfernt in Haselbrunn ist für den nächsten Besuch in der Südsteiermark vorgemerkt.

Das Grubtal ist ein Idyll

Zurück im Grubtal lassen sich vom Wintergarten der Soravias aus die Hasen und Eichkätzchen und Rehe beobachten, die sich in diesem Idyll fast täglich aus der Deckung wagen. Die Natur hat in dieser Ecke dreimal „Hier“ gerufen, so viel ist sicher. Und der Mensch hat die sanften Hügel mit Feingefühl verziert: endlose Weingärten, Obstbäume, Bilderbuch-Bauernhäuser, die an den Graten der Hügel kleben, Klapotetze am Horizont. Mag sein, dass es irgendwo genauso schön ist, aber – persönliche Meinung – liebenswürdiger sind die Menschen nirgends.

Aus der persönlichen Erfahrung sei noch verraten, dass die Südsteiermark zu jeder Jahreszeit ihren Reiz hat: Wandern Sie einmal entlang der verschneiten Weingärten, bis die Nase so richtig rot und die Füße kalt sind. Beschleunigen Sie Ihren Schritt, damit Sie es zurück in Ihre gemütliche Bleibe schaffen, bevor der kalte Nebel unter Ihre Jacke kriecht und es finster wird. So sehr haben Sie sich noch nie auf die warme Gaststube gefreut. Und so gut hat Ihnen das Backhendl mit Erdäpfel-Vogerl-Salat und reichlich Kürbiskernöl schon lange nicht geschmeckt. Versprochen.