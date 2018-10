Die neuen Hideaways, die man mit Helikopter anfliegen kann

Das Sausal, Teil der Südsteiermark, gilt als ruhige Schwester der bekannten Weingegend um Gamlitz. Hier ist alles noch etwas ursprünglicher, was Andreas sehr freut. Wenn er an urigen Häusern vorbeifährt, jauchzt er vor Freude. Oben auf den Weinbergen, in „Riegl“ eingeteilt, gibt’s grandiose Aussichten, die an die viel zitierte Toskana erinnern, den Vergleich hat das Sausal aber nicht nötig. Ein Hotspot ist für den Nachhaltigkeitsberater die Theresienkapelle in Pistorf. Egal ob im Herbst, von buntem Laub umgeben oder im Winter, wenn das Paar eine Wanderung mit den Schneeschuhen macht. An klaren Tagen sieht man bis nach Slowenien oder in die Weststeiermark .