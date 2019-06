Wie der Riesling in die Steiermark kam

Manche Hänge sind von einer Steilheit, dass selbst die legendäre Streifabfahrt vor Neid erblassen würde, wenn sie es könnte. Ein Gefälle von 55 Grad ist in den Kitzecker Weinhängen keine Seltenheit. Diese Einzigartigkeit ist ein topografisches Relikt aus der Zeit, als die Südsteiermark noch ein Meer war. Vor 12 Millionen Jahren zog sich das Meer aus der Südsteiermark zurück. Da, wo heute Gamlitz, Spielfeld und Ehrenhausen sind, war das Meerwasser. Die Kitzecker Hänge waren umspült von Meereswogen und bildeten die Steilküste, die von 60 Millionen Jahren altem, kargen Schiefer- und Urgestein geprägt sind.

Das ist auch der Grund, warum sich hier auf diesem kleinen Gebiet eine Rebe besonders wohl fühlt, die so gar nicht mit der Südsteiermark assoziiert wird. Ja, natürlich gibt es den Klassiker Sauvignon blanc hier ebenso wie den Muskateller oder den Welschriesling. Aber was nur ganz wenige wissen – in Kitzeck wächst auch die Rebsorte Riesling.

Jawohl, in der Südsteiermark und nicht nur in der Wachau oder an der deutschen Mosel. Die Rebsorte Riesling ist bekanntlich eine Zicke, die nur unter besten geologischen und klimatischen Bedingungen bereit ist, ihr Bestes zu geben. Mithalten können die Kitzecker Rieslinge hingegen locker mit der großen Konkurrenz von der Donau oder aus Deutschland.

Einer der ersten Weinbauern (in der Südsteiermark sieht man sich nicht als Winzer), der diese Kitzecker Spezialität zu einem Bestseller im Weinkeller formte, war Gerhard Wohlmuth, der mittlerweile gemeinsam mit seinem Sohn das Weingut führt. „Der Schieferboden verleiht dem Riesling eine Mineralität und straffen Körper“, erklärt Wohlmuth junior. Von der Stilistik erinnern die Rieslinge aus dem Sausal punkto Mineralität mehr an die deutschen Rieslingregionen Rheingau und Mosel als an die Wachau.

„Durch die Steilheit leben wir in einer stetigen Erosion. Das Kitzecker Gestein gehört zu den ältesten. Der Schwarzschiefer ist meist mit Quarz durchzogen“, erklärt Wohlmut.