Wer kauft ein ganzes Dorf in der Toskana?

Im Gegenteil. Der Reiseveranstalter TUI hat das italienische Dorf sanft renoviert und mit neuen Ideen wieder zum Leben erweckt. Diesen Flecken Erde mit den kleinen Gässchen und der mittelalterlichen Burg, von der ein Rundumblick auf Toskana-Landschaft pur die Glückshormone stimuliert, hatten, bis auf fünf Bewohner, alle verlassen – Landflucht. In den Großstädten Florenz, Pisa oder Siena hofften die Bauern und Landwirte auf bessere Einkommen.

Vor zehn Jahren kauftegrößter Touristikkonzern das idyllische Dorf (Gesamtfläche 1100 Hektar) mit 22 Hektar Weinhängen und 10.000 Olivenbäumen. "Unser Ziel war es, das verwaiste und verfallene Toskana-Dorf in ein hochwertiges und umweltfreundliches Urlaubsresort umzuwandeln", sagtSebastian Ebel, Vorstand derGroup. Gesamtbudget: 250 Millionen Euro.

Auf dem Signature-Hole (schönste Loch am Platz), das Par 3 der neunten Bahn des Mountain-Cours, macht Andrea Perrino, Pro des Golfclubs, eine Pause und zeigt uns den 360-Grad-Rundumblick: von der Burg Castelfalfi, über sanfte Hügel, gelbleuchtende Felder, die alten Gehöfte, die TUI restauriert und zum Verkauf Toskana-Fans anbietet, bis zur alten Stadt Volterra. "Und jetzt schau 200 Meter hinunter zum Grün. Eingerahmt von Teichen und bewacht von zwei Bunkern. Dort spielst du hin." Es macht Spaß, auch wenn man zwei Bälle im Wasser versenkt, bevor der Dritte endlich auf dem Grün landet.

Zum bestehenden 18-Loch-"Mountain Cours" – an dem sich versierte Spieler manchmal die Zähne ausbeißen – wurde ein 9-Loch-Platz (Lake Course)gebaut, der auch bestens für Anfänger geeignt ist.