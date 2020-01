Wellness: Welche Fettnäpfchen beim Saunieren und Massieren drohen

Bitte bedecken

In Österreich gilt prinzipiell: Die Sauna ist ein textilfreies Umfeld, also nur mit einem Handtuch zu betreten. Über die Landesgrenzen hinweg kann das Adamskostüm aber für gerümpfte Nasen bei anderen Ruhesuchenden sorgen. "In Frankreich und Italien werden Bikini oder Badehose lieber anbehalten", sagt Uysal. Dennoch gilt: Auch bekleidet darf das Handtuch als Hygieneschutz nicht fehlen. Wie genau dieses auf den Holzbänken platziert oder um den Körper gewickelt wird, ist grundsätzlich jedem selbst überlassen. Uysal: "Aus Respekt den anderen Gästen gegenüber empfehle ich beim Saunagang auch unter die Füße ein Handtuch zu legen."

Sauna-Ruhe

Wer den Aufguss gemeinsam mit dem Partner oder Freunden genießt, sollte sich den neuesten Tratsch und Klatsch für später aufheben. "Die Sauna ist ein denkbar ungünstiger Ort, um eine lautstarke Unterhaltung zu führen", weiß der Spa-Bereichsleiter. Und wie sieht es mit Flüstern aus? "Ist grundsätzlich ok, außer der Raum ist voll. Im Zweifelsfall lieber schweigen – idealerweise sollte es für alle Anwesenden ein Moment der Ruhe sein."

Handy-Pause

Ein Schnappschuss des Infinitypools könnte auf dem eigenen Instagram-Account freilich ein paar neue Follower bringen, dennoch gilt: Das Handy sollte im Safe oder im Hotelzimmer bleiben – häufig ist dies auch in den Hausregeln der Spas niedergeschrieben. "Das ist ein sehr delikates Thema. Oberste Priorität muss die Privatsphäre aller Gäste sein", betont Uysal. Und einem selbst tut die technische Auszeit auch gut.