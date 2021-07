Der Herbst wird heiß: Die richtige Therme für jeden Wellness-Typ

Herbstferien stehen an, Kinder wollen baden, rutschen und tauchen, Eltern entspannen. Ja, es gibt sie, die Thermen, in denen beides möglich ist: Die Therme in Bad Waltersdorf etwa ist speziell für junge Familien ausgerichtet, mehrere Rutschen, ein Wasserspielgarten, ein Sternen-Pool und ein Wellenbecken mit Acqapulco Beach sorgen dafür, dass Kindern nicht langweilig wird. Auch im Aqua Dome im Tiroler Ötztal wird das Smartphone nicht fehlen: Der „Wasser Fun Park“ befindet sich am Deck eines riesigen Schiffs, für Kinder ab drei Jahren gibt es eine eigene Kinder-Sauna, Kinderbetreuung ist inkludiert. Die Therme Loipersdorf verspricht Nervenkitzel und Glücksgefühle im Rutschenpark und einen „ Baby Beach“ mit warmem Süßwasserbecken für die Kleinsten. Abenteuerliche Herbsttage sind auch in der Erlebnis-Therme Amadé im Salzburgerland garantiert, wo etwa eine eigene Wasserkletterwand wartet und Kinder in Workshops lernen können, mit einer Flosse wie Meerjungfrauen zu schwimmen. Eltern und Kinder mit hohen Urlaubsansprüchen sind im Vier-Sterne-Superior-Familienhotel Reiters Finest Family bestens aufgehoben.