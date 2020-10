Gut eingepackt: Das sind die Manteltrends 2020

Modisch gesehen ist der Winter eine nicht ganz einfache Saison. Pullover, Jeans, Stiefel – so sieht bei vielen das typische Alltags-Outfit während der kalten Jahreszeit aus. Je niedriger die Temperaturen, desto geringer scheint der Spielraum für abwechslungsreiche Looks.

Umso mehr zahlt sich die Investition in einen außergewöhnlichen Mantel aus. Ein schwarzes Wollmodell ist und bleibt eine sichere Wahl. Ein weiterer modischer Evergreen, der unter anderem auf dem Laufsteg von Versace zu sehen war, ist das Karo. Für Mutige gleich mit dem passenden Styling-Vorschlag: Warum darunter nicht einen Rock mit Zebra-Print zu einem bunten Pullover kombinieren? Wer sich erst an den Mustermix herantasten will, greift neben dem Karo nur zu einem weiteren Muster – und finalisiert das Outfit mit schwarzen Basics.

Apropos animalische Muster. Auch heuer bleibt der Leo-Look hip.

Leder spielt als eines der wichtigsten Trendthemen für diese Saison auch bei der Oberbekleidung eine zentrale Rolle. Die edelste Variante des Ledermantels stellte das französische Luxusmodehaus Hermès vor. Das butterweiche Material wurde in Braun gefärbt, dazu ein farblich leicht abgesetzter Taillengürtel gezeigt.