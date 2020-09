Nicht nur für die Freizeit: Die besten Strickmode-Trends 2020

Wer selbst in gut beheizten Räumen ständig friert, kann sich diese Saison an einem der wichtigsten Stylings der Saison ausprobieren: Strick-Layering. Pullover werden jetzt nicht mehr nur solo getragen, sondern ein zweites Modell als Schal-Ersatz um den Hals drapiert. Star-Designer Michael Kors zeigte den Look mit zwei identischen Teilen.

Mit dem bereits bestehenden Kleiderschrank-Inhalt funktioniert es aber auch: Zwei Pullover innerhalb einer Farbfamilie wählen oder auf dasselbe Muster setzen, wie beispielsweise den Zopf.