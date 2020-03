Die wichtigsten Modetrends für Herbst/Winter 2020

Giorgio Armani betonte in Leuchtschrift über dem Laufsteg bei Emporio einen weiteren Trend: „Ich sage Ja zu Recycling.“

Österreichisches gab es nicht nur bei Sacai in Paris. Bei Petar Petrovs toller erster Damenmodeschau in London waren Wiener Einflüsse genauso wenig zu übersehen wie in Mailand bei Arthur Arbesser. Und: Die wichtige Modetageszeitung WWD nannte Marie Antoinette sogar die „Inspiration der Modesaison“.

Die Tochter Maria Theresias und spätere Ehefrau des französischen Königs, Ludwig XVI, spazierte in Mailand bei Jeremy Scotts Moschino-Show quasi über den Laufsteg. Dazu Jeremy Scott, in Abwandlung eines Marie Antoinette zugeordneten Sagers: „Cake, Cake, Cake! Let them eat Moschino.“