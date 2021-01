42-jährige Lehrerin gelangt mit Fäustlingen für Sanders zu Ruhm

Sanders' Auftritt bei der Inaugurationsfeier löste im Internet eine Flut von Reaktionen aus. Der 78-jährige Senator wurde in "Memes" an die Seite von Tom Hanks in dessen Rolle als "Forrest Gump" gesetzt und trat virtuell in "Star-Wars"-Szenen auf. Ellis zeigt sich erfreut über die Reaktionen, die sie "urkomisch" findet. Genau das werde in der jetzigen Lage gebraucht. Viele Menschen hätten ein "hartes Jahr" hinter sich, sie brauchten etwas "worüber sie lachen können und was völlig harmlos und unpolitisch ist", sagt sie.