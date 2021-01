Fäustlinge oder Topflappen? So lacht das Netz über Bernie Sanders

Der Mittwoch stand natürlich auch in den Sozialen Medien ganz im Zeichen der Amtseinführung Joe Bidens als 46. Präsidenten der USA. Doch am Donnerstagvormittag, keine 24 Stunden nach der Zeremonie, bestimmt ein Nebenaspekt der Inauguration die Twitter-Trends: Bernie Sanders' Fäustlinge.

Ein Foto des Senators des US-Bundesstaats Vermont, der selbst im Vorwahlkampf um die Spitzenkandidatur der Demokraten gegen Joe Biden angetreten war, ging in kürzester Zeit viral - was vor allem an seinen gemusterten, überdimensionierten Wollfäustlingen lag.