Es ist da, das neue Jahr! Wohl kaum zuvor haben wir uns den Jahreswechsel so sehr herbeigewünscht, wie dieses Mal. 2020 war in vielen Belangen außergewöhnlich, durch die Einschränkungen oft auch schwierig. Noch sind wir nicht wieder in unserer alten Normalität angekommen, doch träumen wir uns dort bereits hin – in dieser Ausgabe machen wir Lust auf ein schönes neues Jahr:

Wir reisen in Gedanken zu Traumorten von Prominenten und lassen uns von ihren Reiseerlebnissen inspirieren. Wir gustieren bereits, welche modischen Trends heuer auf uns warten. Und wir kochen uns durch die Jahreszeiten. Darüber hinaus haben wir mit jemandem gesprochen, der als wahres Stehaufmännchen gilt: Gerry Friedle alias DJ Ötzi. Im Interview ab Seite 28 lässt er in sein Privatleben blicken, verrät, welche Tiefen (und natürlich auch Höhen) er erlebte und wie er selbst zu sich fand.

Außerdem geben wir Ideen für das, was wir endlich einmal (und wieder) tun wollen und Inspiration für kulinarische Erlebnisse. Und weil es gar nicht genug Glück geben kann, haben wir bei der Reportage eine Familie im Burgenland besucht, die ganzjährig Glücksbringer sogar im Wohnzimmer hat: die Minischweine Arthur und Idefix. Eine tierische Geschichte!

Starten wir optimistisch ins neue Jahr. Im Namen der gesamten Redaktion wünsche ich Ihnen zahlreiche wunderbare Momente und viel Freude mit den schönen Seiten des Lebens, die wir jede Woche für Sie in unserem Magazin zusammentragen.

Frohes neues Jahr!