E-Bike-Check: Worauf ein unabhängiger Fahrradtester achten muss

Auch das beschäftigt einen wie ihn: die Nachsorge. Im Vorjahr hat das Geero der gleichnamigen Radmanufaktur aus der Südoststeiermark bei einem E-Bike-Test des VKI in enger Kooperation mit dem deutschen Touringclub ADAC nicht sehr gut abgeschnitten.

Das Testergebnis, das im Juli online ging, wurde von den Steirern nicht mit Anwalt angefochten, auch nicht stillschweigend in der Schublade verräumt. Im Gegenteil: Die Ingenieure in der Firmenzentrale in Paldau haben den Test sehr genau studiert.

Und sie haben sich auch bemüht, die angezeigten Mängel zu beheben. Was ihnen von Konsumentenseite ebenso wie von Konsumentenschützern positiv anzurechnen ist.