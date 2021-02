Wie man zu seinem passenden E-Bike findet

Dreifaltigkeit für Radler

Der Opa Franz hätte gewiss eine Riesenfreude: So viele Rennräder, die in seinem Fahrradhaus in Floridsdorf wieder verkauft werden! Nach Jahren der Durststrecke in der Fahrradbranche wurde ausgerechnet das Rennrad mit Motorantrieb zu einem absoluten Verkaufsschlager.

Auch den Rennradlern gibt Christian Dorfinger Tipps mit auf den Weg: So sind die schlanken, teilweise im Rahmenrohr versteckten Akkus als ein Zusatzangebot für die Muskelleistung gedacht: „Für steile Anstiege oder Fahrten gegen den Wind.“ Wunder können auch sie nicht bewirken: „Ganz ohne Muskelkraft kommen auch die neuen E-Rennräder nicht aus.“

Weniger Freude hat der Händler mit den noch immer nicht ausgereiften digitalen Diebstahlsicherheitssystemen der Radhersteller: „Dank der Trackingtechnologie könnten wir da schon ein Stück weiter sein.“ Bleibt die gute alte Dreifaltigkeit für die Radfahrer: ein 100-Euro-Faltschloss, ein Schuss Hoffnung und dazu eine möglichst kulante Diebstahlversicherung.