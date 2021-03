Was wichtig ist, um deutlich zu sprechen

"Erwartungsgemäß erkannten sie jene Wörter am leichtesten, die durch Pausen getrennt waren", so die Forscher. Fast genau so gut waren die Probanden aber bei Wörtern, bei denen die letzte Silbe länger ausgesprochen wurde. "Beim Sprechen ist es einfacher, vor einem Atemzug die Sprachorgane langsam und nicht abrupt zu stoppen, was zu einer Silbenverlängerung am Wortende führt", so Matzinger: "Im Laufe der Evolution lernten Zuhörende wohl, diese Verlängerung als Signal für Wortgrenzen zu interpretieren."

Wörter mit verkürzter letzter Silbe haben die Versuchsteilnehmer sogar schlechter erkannt als gleichförmig geplapperte. Auch Veränderungen in der Tonhöhe halfen ihnen kaum, berichten die Forscher.