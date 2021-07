"Spitzenvater des Jahres": Braucht es einen Preis für Papas in Karenz?

Preis zur "Förderung der Männeremanzipation"

Jene Väter, die sich aktiv der Kinderbetreuung widmen und Pflegeaufgaben in der Familie zu gleichen Teilen übernehmen wollen, würdigt die deutsche Großbäckerei Mestemacher seit einiger Zeit mit der Auszeichnung "Spitzenvater des Jahres".

Zum 14. Mal wurde der mit 5000 Euro dotierte Award dieses Jahr vergeben. Im Netz löste dies mitunter heftige Diskussionen aus. Heuer erhielt ihn unter anderem Daniel Eich, seines Zeichens Ehemann von Insa Thiele-Eich, die 2020 als erste deutsche Astronautin zur Internationalen Raumstation ( ISS) fliegen wird. "Zur Förderung der Männeremanzipation", heißt es, "würdigt das Familienunternehmen Mestemacher moderne Männer, die sich als Väter mit großem Engagement für ihre Kinder einsetzen und ihrer Partnerin den Rücken freihalten, damit diese in ihrem Beruf vorankommen kann".

"Pionierhaftes Vorbild"

Hervorgehoben wird vonseiten der Initiatoren, dass der Softwareentwickler auch beim dritten Kind in Karenz geht. Diesmal ein ganzes Jahr lang, um seine Frau vor ihrem Einsatz bestmöglich zu entlasten: "Er übernimmt in diesen turbulenten Zeiten den Löwenanteil der Haushalts- und Erziehungstätigkeiten." Damit sei er ein "pionierhaftes Vorbild für Männer, die sich dafür einsetzen, dass Frauen in einem für sie ungewöhnlichen Berufsbereich erfolgreich sein können". "Summa summarum zeigen Daniel Eich und Dr. Insa Thiele-Eich, wie ertragreich gleichberechtigte Partnerschaft in Ehe und Familie sind", sind sich die Macher des Preises sicher.