Fotoserie: Wie Väter vor und nach der Geburt aussehen

Die Geburt eines Kindes ist für Eltern ein lebensveränderndes, existenzielles Erlebnis. Obwohl es Männer in diesem Moment einfacher haben als Frauen, ist er auch für sie eine Ausnahmesituation, in der sie von Freude und Glück überwältigt werden.

Der britische Starfotograf Tom Oldham hat in einer Fotoserie namens "Becoming a Father" Männer unmittelbar vor und nach der Geburt ihres Kindes eingefangen. Auf Instagram schreibt er, dass er dafür 72 Stunden auf der Geburtenstation des Universitätskrankenhauses in Lewisham verbracht hat.