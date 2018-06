Ein Hoch auf die Väter!

Sohn wird Vater, Vater wird Opa

Sobald man selbst Kinder hat, definiert sich das Verhältnis zu den eigenen Eltern neu.

Ich hatte mit meinem Papa, den ich nur Vater nenne, wenn es besonders ernst oder lustig ist, keinen guten Start. Meine Eltern trennten sich zur Volksschulzeit, meine Erinnerung beginnt mit der klassischen Jedes-Zweite-Wochenende-Beziehung. Ein dämliches Konstrukt, ein Vater will dann geballt lieben und erziehen, lustig und streng sein, es geht nie auf, kommt mir vor. So wurde aus uns erst was, als ich quasi auf eigenen Beinen stand, nach den turbo-pubertären Jahren, mit 17 oder so.