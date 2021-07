Sommer, Ferien, Sonnenschein: 25 Ideen für neun Wochen Freizeit

Bergbau mit großen Maschinen erleben. Beim steirischen Erzberg kann man bei der Führung nicht nur die riesigen Trucks erleben, sondern donnerstags auch eine Sprengung.

Kindertheater im Freien genießen. Viktor Gernots Praterbühne und die legendäre Tschaunerbühne spielen im Freien ein Programm für die Jungen.

Wandern durch die steile Klamm. Durch enge Felstäler am Wasser entlang geht es auch an heißen Tagen, etwa bei den Myrafällen oder im Höllental.

Graffiti ist nicht nur für schlimme Jungs. Sommercamps müssen sich nicht immer um Sport drehen, bei ferien4kids gibt es an manchen Standorten auch Kurse in Street Art und anderen Kreativkünsten.

Am Flughafen in den Himmel schauen. Die Besucherwelt in Schwechat hat wieder offen und lässt hinter die Kulissen schauen (vienna airport.com/besucherwelt)

Camping bringt große Freiheit. Man braucht keinen Wohnwagen für eine Nacht unter freiem Himmel, es reicht ein einfaches Zelt. Wildcampen ist je nach Bundesland unterschiedlich organisiert, Steiermark und Oberösterreich sind flexibler.