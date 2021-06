Wie Schmetterlinge ihre Flügel durchsichtig machen

"Wir Menschen halten uns für so brillant, weil wir herausgefunden haben, wie man Glas mit einer Blendschutzbeschichtung versieht, aber Schmetterlinge haben das im Grunde schon vor Millionen von Jahren entdeckt." Das sagt der Direktor des US-Marine Biological Laboratory (MBL) Nipam Patel. Sein Team versucht, dem Geheimnis der natürlichen Tarntechnik beim Glasflügel-Schmetterling Greta oto auf die Schliche zu kommen. Was die Forschenden erforscht haben, ist jetzt im Journal of Experimental Biology nachzulesen.

Wie sie entstehen

Obwohl transparente Strukturen bei Tieren gut bekannt sind, treten sie bei aquatischen Organismen viel häufiger auf. "Es ist eine interessante biologische Frage, weil es einfach nicht so viele transparente Organismen an Land gibt", analysiert Hauptautor Aaron Pomerantz, Doktorand in Integrativer Biologie an der University of California, Berkeley. "Wir haben uns also gefragt, wie die transparenten Flügel entstehen."

Schmetterlingsflügel sind bekannt für ihre farbenfrohen Muster, die durch winzige, überlappende Chitinschuppen entstehen, die verschiedene Wellenlängen des Lichts reflektieren oder absorbieren, um Farben zu erzeugen. Diese Färbung der Schuppen ist gut erforscht, während die Transparenz bei landlebenden Schmetterlingen bisher nicht untersucht wurden. "Transparenz ist sozusagen das Gegenteil von Farbe", sagt er.