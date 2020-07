Endlose Sommerferien: Was kann ich mit meinem Kind unternehmen?

Ganz bewusst hat sie die Touristen-Klassiker ausgelassen: „Das Riesenrad und das Schloss Schönbrunn sind in allen Reiseführern drin, ich habe mich auf unbekannte Sehenswürdigkeiten konzentriert – die auch Erwachsenen neu sind.“ So führt sie ihre Leser zu der niedrigsten Kreuzung: „Mit Krottenhofgasse und Clessgasse kreuzen in Floridsdorf kreuzen sich zwei Kellerstraßen. Die Gegend ist wie aus einem Harry-Potter-Roman.“

Die Kultur und die Geheimnisse der Stadt sollen nicht zu kurz kommen: „Es ist wichtig, Kindern die Hintergründe zu vermitteln. Die meisten mögen es gerne, wenn die Eltern mit ihnen über ein Thema reden.“ Außerdem würde man sich im Alltag oft auf die Wohnumgebung beschränken, aber kann bei den Kindern auch den Horizont erweitern, wenn man unterwegs ist.

Wer mit dem Nachwuchs die Stadt erkunden will, als ob die Familie auf Reisen wäre, findet in Kinder-Reiseführern Anregungen (siehe unten). Statt in drei Tagen die ganze Stadt abzuklappern, kann man als Einwohner jedes Wochenende etwas anderes unternehmen. Für Kinder ab 12 bietet sich die „Dritter-Mann-Tour“ an: Auf den Spuren des legendären Nachkriegsfilmes lernen die Teilnehmer die Stadt in ihren unterirdischen Kanälen von einer neuen Seite kennen. Oder sie klettern die Stufen hinauf auf den hohen Turm des Stephansdoms – dessen aktuelle Installation „Sky of Stones“ durchaus einen Besuch wert ist.

Buchtipps:

– „111 Orte für Kinder in Wien“ von Bernadette Nemeth, Emons, 17,50 € –

„ Wien für dich!“ von Kristina Pongracz, Verlag Lonitzberg, 13,40 € –

„ Wien. Stadtführer für Kinder“ von B. Höpler, A. Potyka, S. Vogel, Picus, 12 €.