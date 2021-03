Warum Mütter gesunden Egoismus lernen müssen

Doch Selfcare, also das Kümmern um sich selbst, ist nicht eine weitere Aufgabe auf der To-Do-Liste und braucht auch nicht viel Zeit, betont Gaigg: „Für uns heißt Selfcare viel mehr als ein Schaumbad, ein Besuch beim Friseur oder ein Thermen-Wochenende. Es ist eine Grundhaltung im Leben, eine Entscheidung, mir selbst Fürsorge zuzugestehen. So wie man sich um die Kinder und den Partner kümmert, muss man sich auch selbst so viel wert sein, dass man sich um sich selbst kümmert.“

Oft reicht es schon, darauf zu bestehen, seinen Kaffee am Frühstückstisch warm zu trinken oder beim Essen nicht sofort aufzuspringen, wenn eines der Kinder das Ketchup haben möchte. Das klingt einfach, ist es im Mama-Alltag aber oft nicht. Und es ist gleichzeitig ein Kreislauf, denn Kinder lernen den Aufschub ihrer Bedürfnisse nur dann, wenn sie auch mal warten oder sich etwa das Ketchup selbst holen müssen.