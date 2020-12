Pfarrerin Julia Schnizlein: „Die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort“

Vieles ist dieses Weihnachten anders, auch, dass die gebürtige Nürnbergerin ihre Eltern und Geschwister in Bayern nicht besuchen kann. Stattdessen ist ein großes Zoom-Treffen mit Hausmusik geplant. „Wir werden alle unsere Instrumente auspacken und singen. Wir sollten uns davon verabschieden, dass alles so sein muss wie immer. Dann wird viel Kreativität frei und man findet Wege, auf eine andere Art gegen die Vereinsamung anzukämpfen.“

Mit dem Thema Einsamkeit wurde sie in diesem Jahr auch in ihrer Arbeit als (digitale) Seelsorgerin häufig konfrontiert. Vor allem auf Instagram, wo die Pfarrerin schon lange vor dem Lockdown als @juliandthechurch aktiv war, um Bibelinhalte in einen aktuellen Kontext zu setzen und mit Jugendlichen in Kontakt zu treten. „Im Lockdown haben mich viele angeschrieben: Junge Paare, die sich nicht sehen konnten, Studenten, die von ihren Familien getrennt waren. Trennung und Vereinsamung war ein ganz großes Thema.“ Für die 42-Jährige ist das der schönste Unterschied zum Journalistenjob: sich auch dann um Menschen kümmern zu können, wenn sie nicht „die große Story“ bringen, mit ihnen in Verbindung zu bleiben. Zwischen dem Verfassen der Predigten schreibt sie Weihnachtskarten an Angehörige, die sie bei Begräbnissen begleitet hat.

Durch die auferlegte Distanz wachse die Sehnsucht nach Gemeinschaft, beobachtet die Theologin. Nach den Lockdowns seien mehr Leute als sonst in die Kirche gekommen (die Sicherheitskonzepte werden bis jetzt streng umgesetzt). „Die Menschen sehnen sich nach Vertrautheit und die Kirche ist ein Ort, an dem vertraute Lieder gesungen und Gebete gesprochen werden. Vor Corona konnte man auch mal in ein buddhistisches Kloster fliegen, um zu meditieren. Jetzt habe ich das Gefühl, dass die Menschen öfter bei der Kirche ums Eck vorbeischauen. Das Bedürfnis nach Halt ist groß und ich bin überzeugt, dass die Kirchen diesen Halt geben können.“