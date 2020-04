Ostern light: Feiern, aber anders

Öffentliche Gottesdienste sind wegen des Coronavirus derzeit nicht erlaubt. Auch auf Bräuche wie das Osterfeuer, das im Freien stattfindet, oder die Palmweihe, bei der geschmückte Buschen gesegnet werden, muss man derzeit verzichten. Ein anderer Fixpunkt des österlichen Brauchtums kann aber ins Fernsehen verlagert werden. Am Karsamstag, 11. April, steht um 13.10 Uhr in ORF 2 die Fleischweihe auf dem Programm: Dabei werden Speisen, die am Ostersonntag verzehrt werden, vom Grazer Bischof Wilhelm Krautwaschl via TV gesegnet.

Der Ostermesse kann per Livestream beigewohnt werden: Auf der Couch statt auf der Kirchenbank. Die Seite www.katholisch.at bietet einen Überblick, welche Pfarren Gläubige einladen, die Messe digital mitzufeiern. Den Festgottesdienst aus dem Wiener Stephansdom am Ostersonntag überträgt ORF 2 ab 10.30 Uhr. Um 12.00 Uhr folgt der Höhepunkt aus Rom: der Segen „Urbi et Orbi“, erteilt von Papst Franziskus auf dem leeren Petersplatz.

Dass man wegen Corona verstärkt an Österreichs vielfältigem Pfarrleben teilhaben kann, begrüßt Antonia Indrak-Rabl vom Katholischen Familienverband: "Natürlich ist eine digitale Ostermesse nicht dasselbe, das Ganze lebt von der Gemeinschaft in der Kirche. Die Atmosphäre ist anders, die Botschaft des Feiertages bleibt aber erhalten."