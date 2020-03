Mundschutz - selbst gemacht oder als Designerware

Das Zubehör

Alles, was man dazu außer einer Nähmaschine braucht, sind: 4 Stoffstreifen zu je 2 cm Breite aus kochfester Baumwolle (je 2 Streifen à 90 cm Länge à 17 cm Länge), einen 5 cm langen dünnen und biegsamen Draht sowie ein 17 cm x 34 cm großes Tuch aus kochfestem Baumwollstoff, durch den man atmen kann (z.B. Stoffwindel, T-Shirt-Stoff, leichtes Baumwolltuch). Die Durchlässigkeit für die Atmung prüft man, indem man das Tuch doppelt nimmt, es sich dicht um Nase und Mund schließt und einmal ein- und ausatmet. Ist das möglich, ist das Material geeignet.

So wird genäht

Dieses atmungsdurchlässige Tuch wird an der langen Seite einmal gefaltet und gebügelt – danach werden drei Falten hineingebügelt (Faltentiefe ca. 1,3 cm). Die vier Streifen einmal längs zusammenlegen und bügeln. Die kurzen Streifen dienen an den Ober- und Unterseiten als Kantenverstärkung. In die Oberseite wird der Draht mitvernäht. Die eingebügelten Falten zusammenlegen und mittig auf beiden Seiten in die Kopfbänder einlegen und das Ganze vernähen. Fertig!

Doch wie viel Schutz bieten die Masken? Die Designer-Masken von La Hong sind einfache Masken, die kaum Schutz vor Ansteckung bieten.