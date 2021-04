"Masturdating": Ein Dating-Trend, der gerade jetzt sinnvoll ist

Zwischen Funktionieren-müssen und Aufopferung für andere bleibe immer weniger Zeit, um "lebendig" zu sein, sagt die Selfcare-Expertin. Umso wichtiger sei es, bewusst Zeit für sich selbst einzuplanen.

"Eine Verabredung mit uns selbst macht uns glücklicher, resilienter und stärker. Es wird Stress abgebaut, Kraft kann getankt werden und Pausen werden geschaffen. Man lernt sich besser kennen und stärkt so seine Selbstliebe. Familie, Kinder und Freunde werden es einem danken, wenn man auf sich achtet und sich Zeit für sich nimmt."

Bewusst planen

Sogar Burn-outs, Depressionen, Ängste und Niedergeschlagenheit kann dadurch vorgebeugt werden. Buchhammer rät, alle ein bis zwei Wochen ein Date mit sich selbst einzuplanen - das beginnt mit der Eintragung im Kalender inklusive Zeitpunkt, Dauer und Vorhaben.

"Überlegen Sie, was Sie unternehmen möchten: ein gutes Buch lesen, wandern gehen, in der Sonne träumen, meditieren oder was auch immer einem Spaß und Freude bereitet. Auch kann man in der Date-Zeit Selbstliebe-Übungen machen. Fragen Sie sich: Was fühle ich gerade?, Wer möchte ich sein?, Was wünsche ich mir für mein Leben?. Überlegen Sie sich, wie Ihre Selbstfürsorge-Stunden aussehen sollen. Was wollen Sie sich gönnen, was lässt Sie auftanken?"

Auf jeden Fall besser als die vielen toxischen Dating-Trends, die sich in den vergangenen Jahren verbreitet haben. Und wer näher bei sich ist, kann sich auch wieder befreiter ins Dating-Getümmel werfen.