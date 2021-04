Lockdown-Stimmungslage: Müde, wütend, hoffnungsvoll

Die Erleichterung und Freude, die diese Fotos versprühen, sind für jeden spürbar – und mindestens so ansteckend wie Negativgedanken.

Im Zuge der Durchimpfung wird eine Frage immer lauter: Wollen wir überhaupt zurück in das alte Leben mitsamt seiner Hektik, seinem Freizeitstress, seinen sozialen Verpflichtungen? In Ländern mit hohem Impftempo grassiert die sogenannte „Post Pandemic Anxiety“, eine paradoxe Angst vor dem Ende des Lockdown-Lifestyles. „Plötzlich habe ich Panik bekommen, dass das Leben wieder normal werden könnte“, twitterte die erfolgreiche US-Journalistin und Mutter Emily Ramshaw Anfang März. „Ich will nicht endlos zur Arbeit reisen. Ich will meine Wochenenden nicht mit Terminen vollstopfen. Ich will nicht die Zubettgehzeit mit meinen Kindern verpassen. Ich will keine Blazer tragen.“

Der Tweet wurde über 90.000-mal geliked, was zeigt, dass Ramshaw mit ihren Gedanken nicht alleine ist. Im Idealfall gelingt es, die Vorteile aus beiden Lebensrealitäten zu vereinen. Gut möglich, dass es auch dafür schon bald ein neues, virales Wort geben wird.