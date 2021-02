Dr. Fauci lacht über Dating-Trend, der nach ihm benannt wurde

Im Laufe des vergangenen Jahres hat sich Anthony Fauci in den USA zu einer Art Kultfigur und zum Gesicht der Pandemie-Bekämpfung entwickelt: Seit Beginn mahnt der medizinische Berater der Regierung regelmäßig zu Social Distancing, Maskentragen und Händewaschen.

Jetzt wurde sogar ein Dating-Verhalten nach dem 80-jährigen Top-Immunologen benannt: "Fauci-ing" bedeutet, eine aufkeimende Beziehung zu beenden, weil sich die andere Person nicht an die Corona-Maßnahmen hält und das Virus nicht ernst nimmt.

Der Name wurde von der Dating App Plenty of Fish geprägt, die Ende 2020 eine Liste mit den wichtigsten Flirt-Trends des kommenden Jahres herausgab. Neben Fauci-ing findet man dort etwa auch die Bezeichnung "Maskreading": gemeint sind Personen, die (auf Fotos) nur deshalb einen Mund-Nasen-Schutz tragen, um an Dates zu kommen, die Pandemie in Wahrheit aber gar nicht ernst nehmen.