Intimpflege-Boom: Das umstrittene Geschäft mit dem Frischegefühl

"Der Genitalbereich der Frau ist die empfindlichste Region des weiblichen Körpers", betont Gynäkologin Stephanie Springer vom Frauengesundheitsinstitut Santé Femme. Auch Drogerien würden mittlerweile eine Vielzahl an Intim-Produkten anbieten: "Für eine gesunde Intimhygiene sind sie keineswegs notwendig."

Springer weiß aus Erfahrung: Die meisten Frauen reagieren mit übertriebener Intimhygiene auf ihren ganz normalen Eigengeruch. "Dabei reicht es vollkommen, den äußeren Intimbereich einmal täglich mit warmem, nicht zu heißem Wasser zu waschen. Die Scheide selbst muss nicht gereinigt werden, da sie ein selbstreinigendes Organ ist. Als Gynäkologin ist man oft machtlos, weil die Patientinnen einem nicht glauben."

In ihrer Ordination begegnen der Ärztin die Resultate: "Es kann zu Hautreizungen, Rötungen und Juckreiz kommen. Außerdem kann das empfindliche Gleichgewicht der Vagina gestört werden, wodurch bakterielle Infektionen oder Pilzinfektionen entstehen." Verändert sich der Ausfluss, entwickeln sich Juckreiz, Brennen oder fischiger Geruch, sollte man einen Kontrolltermin vereinbaren.

Wellness-Werbung

Die weibliche Intimzone ist zur Zielscheibe für Wellness-Werbung mutiert. Two L(i)ps promotet seine Produkte noch dazu mit einem selbstermächtigenden Slogan. #loveyouvulvamore (#liebedeinevulvamehr) hallt als Appell an die Selbstbestimmtheit in den Köpfen vieler Frauen nach. Profitgier unter feministischem Deckmantel? "Hier wird mit der Angst von Frauen, nicht gut zu riechen, viel Geld verdient", kritisiert Springer.

Dem stimmt Gynäkologin Eva Thurner zu, sie kann der Entwicklung aber auch etwas Positives abgewinnen: "Dass der Vulva (äußerlich sichtbares Genital, Anm.) nun mehr Aufmerksamkeit zuteilwird und Frauen sie gerne liebevoll pflegen und sich mit ihr beschäftigen, ist begrüßenswert." Allerdings hafte dem weiblichen Genitalbereich seit jeher ein unreines Stigma an, "das sich noch heute im Schamgefühl und übertriebenem Sauberkeitsbedürfnis von Frauen fortsetzt".