Vagina-Lippenstift: Ist das wirklich notwendig?

In Zukunft sollten Sie zweimal schauen, welchen Lippenpflegestift Sie in den Einkaufskorb packen – womöglich ist dieser gar nicht fürs Gesicht gedacht. VMagic, ein kalifornischer Hersteller von Intimpflegeprodukten, bietet seit kurzem einen Pflegestift für Schamlippen an – ja, richtig gelesen. Der "Feminine Lips Stick" kostet 20 (!) US-Dollar, besteht unter anderem aus Bio-Avocado-Öl, Bienenwachs, Sanddorn und Honig, wirkt angeblich antibakteriell, soll die Haut vor dem Austrocknen bewahren und untenrum erfrischen. Denn, so heißt es im Online-Shop: "Deine anderen Lippen können auch spröde werden."