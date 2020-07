Mix aus Zucker statt Antibiotikum soll Blasenentzündungen heilen

Die Wissenschafter untersuchten im Labor, wie das Uromodulin aussieht und wie es die krankmachenden Bakterien neutralisiert. Die beobachteten Prozesse ließen sich auch im Urin von infizierten Patienten nachweisen.

Andocken mit fadenförmigen Fortsätzen

Escherichia coli-Bakterien sind die häufigsten Erreger einer Blasenentzündung. Die Bakterien docken mit ihren fadenförmigen Fortsätzen, den sogenannten Pili, an die Zellen von Blase, Harnleiter oder Harnröhre an. So setzen sie eine Infektion in Gang.