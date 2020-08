Intime Studie zu Masturbation: Warum Frauen zu kurz kommen

Ob beim Lohn, der Gesundheit oder der Altersvorsorge: Trotz des zunehmenden Wandels der Geschlechterverhältnisse stehen Frauen in vielen Lebensbereichen immer noch schlechter da als Männer. Das trifft auch auf die Sexualität zu – genauer gesagt auf die Selbstbefriedigung, wie eine Befragung zeigt.

Der Sexspielzeug-Hersteller Womanizer hat sich bei 6.000 Frauen aus zwölf Ländern nach ihrem Masturbationsverhalten erkundigt. In puncto Autoerotik steigen Frauen schlechter aus – der "Masturbation Gap" (in Anlehnung an den soziopolitischen Begriff Gender Gap) liegt bei fast 70 Prozent. Mit anderen Worten: Im Schnitt legen Männer 154 Mal pro Jahr selbst Hand an, Frauen stimulieren sich nur 49 Mal.

Scham und Stigma

"Natürlich muss und soll niemand masturbieren, wenn er oder sie nicht möchte. Masturbation ist aber durchaus ein wichtiger Teil von sexueller Selbstbestimmung und erfüllter Sexualität – für beide Geschlechter gleichermaßen", kommentiert Johanna Rief, Head of Sexual Empowerment bei Womanizer, die Ergebnisse.