Hässlich gibt's nicht, höchstens faul

Und dann war da die Lust am Geschäft, die die junge Helena schon entdeckte, als sie längst noch nicht so hieß: Mit erst 15 Jahren vertrat Chaja ihren Vater bei Verhandlungen und sollte sie später in Australien ihre Eltern, ihre Geschwister und die gute Krakauer Wurst vermissen: Die Freude am Business überstrahlte Sorgen und Angst. Denn immerhin war die junge Frau Rubinstein – wir schreiben das Jahr 1900– völlig auf sich allein gestellt, als sie in Richtung fünfter Kontinent aufbrach. Im Gepäck Mutters Creme, dazu Geschick im Verkauf und die Lust, zu experimentieren: Zunächst im Labor eines Apothekers – der weiße Arbeitskittel, den sie dabei trug, sollte stets ihr Lieblingsoutfit bleiben, lieber noch als die Roben von Chanel und Dior.