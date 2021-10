Geniale Gedankenausflüge: Wie Tagträume das Gehirn beflügeln

Der Psychologe Eli Somer forscht intensiv zu Tagträumen – insbesondere zu ihrer "maladaptiven" Ausprägung. Für vier bis sechs Prozent der Menschen wird die innere Welt fesselnder als die Realität. Betroffenen entgleitet die Kontrolle über ihre Imaginationen, sie verlieren sich über Stunden darin, vernachlässigen Aufgaben des Alltags und erleben das als belastend. "Die Notlage kompensieren sie mit noch mehr Tagträumen", sagte Somer kürzlich in einem Interview.

In seiner aktuellen Studie gaben Befragte besonders häufig an, durch Tagträumen unangenehmen Realitäten zu entfliehen, gegen Langeweile anzukämpfen oder sich in der Vorstellung sehnliche Wünsche zu erfüllen. Andere flüchten sich in Tagträume, um sich als mächtig oder dominant zu erleben oder das unbefriedigte Bedürfnis nach Liebe und Zuneigung zu stillen.

Überbordendes Tagträumen tritt oft mit psychischen Erkrankungen auf, Zwangsstörungen, Angsterkrankungen, Depressionen oder einer posttraumatischen Belastungsstörung. Wer seinen Tagträumen nicht mehr entkommt, sollte sich nicht scheuen, Hilfe zu suchen.