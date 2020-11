Für ruhige Novemberabende: Plaudern gegen Einsamkeit

Der erste Abend im neuen Lockdown steht bevor, und die Decke kommt vielen Köpfen gefühlt schon wieder gefährlich nahe. Gegen die drohende Einsamkeit (oder einfach nur Langeweile) hat die Caritas das „Plaudernetz“ ins Leben gerufen – eine telefonische Anlaufstelle für alle, die mit einer fremden Person, dem sogenannten Plauderpartner, anonym und in beliebiger Dauer tratschen möchten. Denn die eigene Nummer wird nicht angezeigt, alle Inhalte des Gesprächs bleiben vertraulich. Wichtig: Für echte psychische Notfälle ist die Nummer nicht gedacht (in diesem Fall wendet man sich zum Beispiel an die österreichweite Telefonseelsorge unter der Nummer 142).

Wer lieber am anderen Ende der Leitung sitzt, ein guter Zuhörer ist und anderen sein Ohr leihen möchte, kann sich unverbindlich als Plauderpartner anmelden. Weitere Informationen finden Sie unter www.plaudernetz.at sowie unter der Nummer 05 1776 100.