Die neue Lust am Reparieren alter Geräte

Freundschaften gestiftet

Schnell kommt man hier mit Gleichgesinnten ins Gespräch, auch Ältere mit Jüngeren. Was Sepp Eisenriegler freut: "Ich glaube, dass wir noch keine Ehe gestiftet haben, Freundschaften ganz sicher."

Versöhnlich darf auch diese Geschichte enden: Irgendwann will der verehrte CD-Player seiner Besitzerin nicht mehr erlauben, CDs in ihn reinzuschieben. Ein ebenso ehrenamtlich tätiger Kollege vom Herrn Peter nimmt den stillen Verweigerer in seine Obhut und stellt bald fest, dass ein Keilriemen im Laufe der Jahre porös geworden ist. So einen Riemen kann man noch immer kaufen, und er kostet auch nicht die Welt. Die Besitzerin des CD-Players strahlt heute über das ganze Gesicht: "Wissen Sie, was er gekostet hat? Sechs Euro fünfzig! Ist das nicht toll?"